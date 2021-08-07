شلقم: قائد جيش الخيالة العثماني أسس في تونس تجربة سياسية غير مسبوقة

قال وزير الخارجية الأسبق عبد الرحمن شلقم، إن “تونس شهدت مبكراً تجربة سياسية نوعية منذ عهد الحسين بن علي الذي كان قائداً لفرقة الخيالة بالجيش العثماني، واستولى على الحكم في تونس وأسس لحكم عائلة الحسينيين الذي استمر من سنة 1705 إلى سنة 1957. شهدت تونس في عهد هذه الأسرة تطوراً غير مسبوق في المنطقة العربية وبدأت مراحل من الإصلاح السياسي والنهوض العلمي” وفق قوله.

أضاف في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن “الاحتلال الفرنسي بعد معاهدة باردو واجهه التونسيون بشتى أنواع المقاومة، وبعد الاستقلال احتفظ التونسيون باللغة الفرنسية وعدّوها غنيمة استولوا عليها من فرنسا فكانت نافدة لهم على العلم والحضارة الغربية. لقد خلق التراكم الحضاري وعياً مبكراً صاغ كيان تونس وأبدع حواس أزمانها. الناقوس الفكري المدني والحضاري لا يتوقف عن قرع العقول وإشعال ومضات الضياء على مسارات الحياة في تونس المتجددة” وفق تعبيره.