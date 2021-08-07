صنع الله: المؤسسة تعتمد على المصرف الخارجي في مبيعات النفط الخام

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على اعتماد المؤسسة الكلي على المصرف الليبي الخارجي؛ فيما يخص مبيعات النفط الخام والمحروقات التي يتم استيرادها.

وجاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده صنع الله مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي، خالد القنصل، ومدير إدارة التسويق والعلاقات الخارجية عبد المنعم أطبيقة، بحضور مدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة الصوان، ومدير الإدارة التجارية للمؤسسة الوطنية الصادق بعيو، ومدير عام الشؤون المالية أبوالعيد سالم، والمستشار المالي لطفي غيطة.

من جانبه عبر مدير عام المصرف الخارجي عن رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين المصرف الليبي الخارجي، ومؤسسة النفط، باعتبارها عميلا مميزا ورئيسيا واستراتيجيا، مؤكدا على أن إدارة المصرف تقدر قيمة المؤسسة كشريك لها.

كما ناقش اللقاء عدة مواضيع حول الأعمال المشتركة، واستعرض الخيارات المتاحة والممكنة لتذليل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تقف حائلًا في طريق عمل المؤسستين.