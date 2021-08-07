العامة للكهرباء تعلن سرقة 3690 متر من أسلاك الكهرباء ذات الضغط العالي

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء تسجيل خلال 24 ساعة الماضية سرقة اسلاك كهربائية ضغط عالي لمسافة 2690 متر من خط جنزور القديم من فرعية الريو التابعة لدائرة توزيع الكريمية بادارة توزيع طرابلس.

العامة للكهرباء أكدت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لها أن ظاهرة سرقة الاسلاك الكهربائية لا تزال تؤرق الشركة والمواطنين في عديد المناطق من قبل مجهولين همهم المال وزيادة معانة المواطنين.

وأشار إلى أن سرقة الأسلاك تسبب في فصل التغدية على 20 محول كما تم سرقة اسلاك كهربائية ضغط عالي لمسافة 1000 متر من خطي المربع فرعية القنصل 2 وخط الجمارك 30 النهر بادارة توزيع طرابلس الامر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل.

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