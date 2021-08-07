«كوفيد فاكس»: ليبيا ستصل إلى تطعيم 70٪ من سكانها بعد عام 

وضع «كوفيد فاكس» الدولي المتخصص في إحصاء وتسجيل عمليات التلقيح في العالم ضد فيروس «كورونا»، توقعاته بشأن ليبيا بأن تصل نسبة المواطنين الذين تلقوا اللقاح فيها إلى 70% من سكانها بجرعتين في غضون 372 يومًا؛ أي بحلول 12 أغسطس 2022.

وأشار الموقع، في بيانات دقيقة له حول عمليات التطعيم منذ انطلاقها قبل أسابيع ضد وباء «كوفيد- 19»، إلى تدني مرتبة ليبيا بسبب بطء توزيع اللقاحات سابقًا.

وكشف الموقع عن نصيب 11 جرعة لكل 100 شخص بمعدل أكثر من 23 ألف جرعة يوميًا، معتبرًا أنه «إذا استمر الأمر على هذا النحو ، يمكن أن يكون لدى ليبيا 70% اخذوا التلقيح المضاد للفيروس».