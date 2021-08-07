الكتيبة 152 تسيّر دوريات لتأمين الجنوب الشرقي

تقرير 218

إلى عمق الصحراء وتحديدًا الجنوب الشرقي؛ توجهت وحدات من الكتيبة 152 مشاة في اجدابيا، التابعة للجيش الوطني؛ لتمشيط المنطقة وعدد من الأماكن المهمة في الجنوب.

الكتيبة؛ انطلقت تحت إمرة المقدم عبدالحكيم امعزب، وهدفها حفظ الأمن وحماية الحقول النفطية إضافة إلى تأمين ومراقبة خطوط النهر الصناعي.

وخلال دورياتها الأمنية؛ زارت الكتيبة مقر شركة النهر الصناعي في تازربو للاطلاع على سير العمل والمعوقات الأمنية ومنها إلى تازربو، حيث تم استقبال منتسبيها من قبل مدير مديرية الأمن ومجلس الحكماء.

آمر الكتيبة المقدم عبدالحكيم امعزب؛ أعلن، بدوره، عن تسيير وحدات عسكرية تعمل بشكل دائم مهمتها تمشيط الجنوب الشرقي، وحماية كافة مناطقه وحفظ الأمن فيه.

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