تحديد موعد بدء أعمال الصيانة للمسار الشرقي بالنهر الصناعي

أفاد مدير عام منظومة جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، أنه وبمتابعة من رئيس اللجنة الإدارية للجهاز، وبعد عقد اجتماعات فنية عدة مع شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء؛ تم إعداد خطة عمل تشمل المواد الضرورية والاحتياجات اللوجستية المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوات تمهيدًا للبدء في إجراء أعمال الصيانة للمسار الشرقي.

وقال المهندس محمود ابوعائشة مدير إدارة المنطقة الشمالية و رئيس فريق عمل الصيانة أن كل الآليات والمعدات والمواد اللازمة للصيانة جاهزة وسيتم البدء في نقلها إلى موقع العمل اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.

وأضاف أن فريق العمل سيباشر أعمال الصيانة يوم الأحد القادم 2021 وسيتم إعادة ضخ المياه بالمسار الشرقي في أقرب وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية