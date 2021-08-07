سرقة 3690 متر من أسلاك الكهرباء بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3690 متر من أسلاك الكهرباء في عدد من الخطوط بالعاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالى لمسافة 1000 متر من خطى المربع فرعية القنصل 2 وخط الجمارك 30 النهر بإدارة توزيع طرابلس ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالى لمسافة 2690 متر من خط جنزور القديم من فرعية الريو التابعة لدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس الأمر الذى تسبب فى فصل التغدية على 20 محول.