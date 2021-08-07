«الكهرباء» تنفي تصدير «الفائض» إلى تونس

نفت الشركة العامة للكهرباء تصدير «الفائض من القدرة الكهربائية من محطة توليد الرويس» إلى مناطق في جنوب تونس، وذلك بعد انتشار أنباء عن انقطاع التيار عن بعض المناطق في تونس نتيجة حدوث أعطال في خطوط نقل الكهرباء في ليبيا.

وقالت الشركة إنها تحذر «من الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة المتعلقة بعمل الشركة والتي يتم نشرها بين الحين والآخر ببعض الصفحات المشبوهة بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)». واعتبرت أن هذه الأخبار «هدفها إثارة احتقان الرأي العام بالدولة».

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