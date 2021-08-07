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الفاضلي: جيش خليفة حفتر.. فوتوشوب

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

في وقت عبر فيه سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن رأي بلاده في قدرة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة أبو القاسم حفتر على توحيد المؤسسة العسكرية، خرج ضيف قناة المفتي المعزول “التناصح” الدائم فتحي الفاضلي، مقللاً من شأن القوات المسلحة.

كتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “تشاهد قناة الحدث… ترى جيشا حفتريا… عرمرما… تنظر إلى ميادين القتال… ترى كنادرهم.. وشباشبهم… وشناطيهم… مبعثرة. جيش خليفة… جيش الصور… والإعلانات… والملصقات… والشو… والفوتو شوب” على حد زعمه.

تدوينة الفاضلي تجاهلت العرض العسكري الضخم للجيش الوطني الليبي، قبل عدة أسابيع، والذي وصفته تقارير إعلامية، بأن ليبيا لم تشهد مثله منذ عقد ويزيد مصراً على أن هذا الجيش “فوتو شوب” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح انك بتتعاطى حبوب هلوثة جعلتك تعيش فى اوهام بالاضافة الى الزهايمر وتخاريف كبر السن تجعلك بعيد عن الواقع .
    فالجيش الوطنى بقيادة المشير يسيطر على ثلاث ارياع ليبيا وجميع الوحدات المنتشرة تخضع لقرار المشير ياحقير بينما ما تبقى من ارض ليس لها كبير يسيطر عليها بل نرى مليشيات متناحرة خارج سيطرة الحداد الذى يزعم انه رئيس اركانها وعو مجرد خادم لها .
    عموما انصحك يامهبول بالحضور لقرقارش للعلاج من هذه الخزعبلات وكام جلسة كهرباء تضبط مخك وترى الحقيقة .
    فلو كان الجيش الوطنى فتوشوب يامهبول فمن الذى منع سيدك المعتوه من تحقيق وعده باحتلال موانئ وابار النفط ولو كان فوتو شوب فلماذا تم جلب نفايات ارهابية سورية وقوات تركية بضوء اخضر من القوى الاستعمارية لمحاربته بعد ان توسلت مليشياتكم لانقاذهم .
    ولو كان فوتوشوب فمن الذى قضى على جرذانكم فى درنة وبنغازى والهلال النفطى والجتوب وسرت .
    واضح ان مخك مفوت وبه شوب من الشوربة !!!

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  • شاباني فاسد اول مره يسمع بالفوتوشوب واصلا ميعرفش حتي شن وظيفته تروح ارعي نعجاتك ي امخرفن روح ايسقولك وتاكل ماتندريش بامها الطايبه من النيه تروح ي جاهل ي قديم ي قديم قاعد من ايامات الطابعة النقطيه وتلفون الجرارة ولا الكوشنيتي ولا شن اسم دينمه قاعد من ايامات شوف التلفون فيه حراره ولا مفيشي ت خزي عليك انت وحفترك ي قراقشه ي متخلفين تبو العقليه انتم الزوز ايقول فيها جدي .. كيف الحمار كيف زبله

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  • واضخ ان هذا الفاضلى قال هذا الكلام بعد ان خرج مبسوط من احد بيوت الدعارة المجاورة لقناة الغريانى باسطنبول وخرج مسطول بعد شرب الخمر والتى هيأت له انه يعيش فى كوكب اخر وان كل الجيوش فوتوشوب فمخه مفوت على الاخر

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