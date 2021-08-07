الفاضلي: جيش خليفة حفتر.. فوتوشوب

في وقت عبر فيه سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن رأي بلاده في قدرة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة أبو القاسم حفتر على توحيد المؤسسة العسكرية، خرج ضيف قناة المفتي المعزول “التناصح” الدائم فتحي الفاضلي، مقللاً من شأن القوات المسلحة.

كتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “تشاهد قناة الحدث… ترى جيشا حفتريا… عرمرما… تنظر إلى ميادين القتال… ترى كنادرهم.. وشباشبهم… وشناطيهم… مبعثرة. جيش خليفة… جيش الصور… والإعلانات… والملصقات… والشو… والفوتو شوب” على حد زعمه.

تدوينة الفاضلي تجاهلت العرض العسكري الضخم للجيش الوطني الليبي، قبل عدة أسابيع، والذي وصفته تقارير إعلامية، بأن ليبيا لم تشهد مثله منذ عقد ويزيد مصراً على أن هذا الجيش “فوتو شوب” وفق تعبيره.