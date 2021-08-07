الفاضلي: جيش خليفة حفتر.. فوتوشوب

في وقت عبر فيه سفير واشنطن ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن رأي بلاده في قدرة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة أبو القاسم حفتر على توحيد المؤسسة العسكرية، خرج ضيف قناة المفتي المعزول “التناصح” الدائم فتحي الفاضلي، مقللاً من شأن القوات المسلحة.
كتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “تشاهد قناة الحدث… ترى جيشا حفتريا… عرمرما… تنظر إلى ميادين القتال… ترى كنادرهم.. وشباشبهم… وشناطيهم… مبعثرة. جيش خليفة… جيش الصور… والإعلانات… والملصقات… والشو… والفوتو شوب” على حد زعمه.
تدوينة الفاضلي تجاهلت العرض العسكري الضخم للجيش الوطني الليبي، قبل عدة أسابيع، والذي وصفته تقارير إعلامية، بأن ليبيا لم تشهد مثله منذ عقد ويزيد مصراً على أن هذا الجيش “فوتو شوب” وفق تعبيره.
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