100 ألف برميل يوميا إنتاج مصافي التكرير في الزاوية

قال مسؤول شركة الزاوية لتكرير النفط إن «إنتاج مصافي التكرير وصل في حدود 100 ألف برميل يومياً».

وخلال اجتماع موسع عقده صنع الله، اليوم الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس مع رئيس مجلس إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، قدم عضو لجنة العمليات بشركة الزاوية لتكرير النفط عماد الطاهر، تقريرا شاملا لوضع الشركة أكد من خلاله أن وأن الوحدات لاتزال مستمرة في الإنتاج برغم ظروفها الصعبة في الآونة الأخيرة المتمثلة في مصادر الطاقة الكهربائية، التي استوجبت التنسيق مع شركة الكهرباء».

وأثنى الطاهر على جهود شركة الكهرباء لإعطاء شركة الزاوية الأولوية للإمدادات من الطاقة، ما ساعد الشركة في استمرار التشغيل، كما أكد «إنجاز كافة المستهدفات المطلوبة للسنة الحالية» من الشركة رغم العراقيل والصعوبات، وفق المؤسسة الوطنية للنفط».

وفي بيان الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط إن مصفاة الزاوية بالرغم من التوقفات الطارئة إلا أنها وبتكاثف الجهود بين شركة الزاوية لتكرير النفط والشركة العامة للكهرباء استمرت في تشغيل وحدات التكرير بالطاقة التكريرية المتاحة للوحدتين ، مما خفف العبء على استيراد المحروقات بالرغم من بعض التوقفات الطارئة نتيجة اختلالات في الكهرباء.

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