ضبط زورق يقلّ 97 مهاجرًا أمام سواحل طرابلس الغربية

أفادت الإدارة العامة لأمن السواحل أن أمس الجمعة شهد قيام الزورق البحري p301 التابع للإدارة باعتراض قارب صيد يحمل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة وعددهم 97 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس الغربية.

وقد خرج الزورق في الساعة 07:23 وتم اعتراضه في الساعة 01:45، وكان دخول الزورق إلى ميناء طرابلس البحري في الساعة 22:55.

وتم تسليم المهاجرين إلى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل رئيس نقطة أمن السواحل طرابلس بنماذج تسليم وتسلم، بشكل رسمي.

وشدّدت الإدارة العامة لأمن السواحل على أنها لن تتهاون مع من يهدد أمن وسلامة بلادها وستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وحدودها البحرية.

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