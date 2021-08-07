طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 7 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 7 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى درجات الحرارة معتدلة نسبيا على أغلب مناطق الشمال الشرقي، بينما تكون مرتفعةعلى باقي المناطق خاصة مناطق الدواخل والجنوب مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (40 – 45) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية ، مع رطوبة نسبية عالية علىالمناطقالساحلية.

•الرياح: شمالية غربية فشمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على اغلب المناطق الساحلية، و ما بين (36-42) م° علىباقيالمناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42- 46 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة و المعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (42- 45) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:00).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:25).

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