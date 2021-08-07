النهر الصناعي: بدء صيانة المحطة 353 بعد تعرضها للتفجير

أعلن جهاز النهر الصناعي البدء في تنفيذ أعمال صيانة للمحطة 353 الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة والتي تعرضت للتفجير.

وأكد مدير عام منظومة النهر الصناعي أنه بعد عقد عدة اجتماعات فنية مع شــركة النهــر لتصنيع الأنــابيب والإنشاء جرى إعــداد خطة عمل شملت المــواد الضـرورية والاحتياجات اللوجستية المطلــوبة للبـدء بإجــراء أعمــال الصيانة للمسار الشرقي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك”.

وبين مــدير إدارة المنطقة الشمالية ورئيس فريق عمـل الصيانة محمود ابوعائشة أن كل الآليات والمعدات والمواد اللازمة للصيانة جاهــزة وسيُبدا بنقلها إلى مــوقع العمل اعتباراً من اليــوم السبت وسيُبـاشر فــريق العمــل أعمــال الصيانة غدا الأحـــد وسيتم إعادة ضخ المياه بالمسار الشرقي في أقرب وقت.

وأشار عضو اللجنة الإدارية بالجهاز أحمد الديب أنه تم تكليف شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء بالبدء الفوري لأعمال الإصلاحات للمحطة 353 الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة-سهل جفارة والتي تم تفجيرها وتدميرها من قبل خارجين على القانون.