عميد بلدية بني وليد يحذر من «كارثة» بعد نقص الأكسجين في مراكز العزل

طالب عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بضرورة تزويد مركز العزل في البلدية بالأكسجين الطبي اللازم لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال في تسجيل مصور نشرته البلدية، الجمعة، إن هناك عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الأكسجين غير الكافي، محذرا من تحول الأمر إلى كارثة صحية، مع حاجة الحالات المصابة التي تعالج في المركز وفي المنازل إليه.

كما شدد على ضرورة أن يقدم المساعدة كل من يقدر عليها، وخاصة وزير الصحة، والحكومة، مشيرا إلى إرسال كميات غير كافية للمركز. وأضاف: «نحمل المسؤولية لوزير الصحة علي الزناتي عن هذا الوضع ».

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