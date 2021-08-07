“الدبيبة” يلتقي وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركييْن

التقى الحكومة عبد الحميد دبيبة، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة، وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل بخصوص فحوى ما دار في اللقاءين.

ومن المنتظر أن يشهد قصر وحيد الدين اجتماعًا بين “الدبيبة” والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتبعه غداء عمل بين الجانبين.

جدير بالذكر أنه وبموجب اتفاق 2019 الذي اتفقت عليه أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، طالبت تركيا بحقوق أكبر في مناطق شاسعة من البحر الأبيض المتوسط لكنها واجهت تحديات من قبل دول أخرى بما في ذلك اليونان.

كما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقًا عسكريًا إلى جانب اتفاق الحدود البحرية الذي منح أنقرة المزيد من الحقوق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط في نوفمبر 2019.

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