أمن السواحل بطرابلس يعترض قارب صيد يقل 97 مهاجرا غير شرعي

أكدت الإدارة العامة لأمن السواحل بالمنطقة الغربية أن الزورق البحري p301 التابع للإدارة تمكن من اعتراض قارب صيد يحمل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة وعددهم 97 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس الغربية.

وذكرت الإدارة العامة لأمن السواحل، في بيان لها، أن الزورق خرج في الساعة 07:23 وتم اعتراضه في الساعة 01:45، وكان دخول الزورق إلى ميناء طرابلس البحري في الساعة 22:55.

وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين إلى فرع الإدارة العامة لأمن السواحل طرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل رئيس نقطة أمن السواحل طرابلس بنماذج تسليم وتسلم، بشكل رسمي.