شركة الكهرباء تكشف حقيقة تصدير الفائض لتونس

نفت الشركة العامة للكهرباء بليبيا ما تردد من تصدير الفائض من محطة توليد الرويس إلى مناطق الجنوب التونسي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بتونس بسبب حدوث بعض الأعطال بخطوط نقل الطاقة الكهربائية في ليبيا وتصدير الفائض من القدرة الكهربائية من محطة توليد الرويس إلى مناطق في الجنوب التونسي.

وبينت الشركة العامة أن مثل هذه الشائعات تهدف التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة تهدف لخلق حالة احتقان لدى الرأي العام بالدولة الليبية.

ودعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين لاستيفاء أخبار القطاع من الصفحة الرسمية للشركة الموثقة رسمياً.