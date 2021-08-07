«القنصل»: «الوطنية للنفط» زبون مميز ورئيسي للمصرف الخارجي 

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل وعدد من المسؤولين بالمصرف جملة من المواضيع المتعلقة بمبيعات النفط الخام والمحروقات التي يتم استيرادها والتي تتم عن طريق المصرف الليبي الخارجي.

وأعرب «القنصل»، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس عن الرغبه في فتح أفاق جديدة للتعاون المشترك بين المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد مدير عام المصرف الليبي الخارجي أنه يقدر قيمة المؤسسة الوطنية للنفط “بإعتبارها زبون مميز ورئيسي وإستراتيجي للمصرف الليبي الخارجي”.