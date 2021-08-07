التعليم العالي: لم نتلقى ترشيحات للإيفاد الداخلي للدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي أنها لم تتلقى ترشيحات من الوزارات أو الجامعات للإيفاد الداخلي للدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعيدين والموظفين.

وبينت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها أعلنت بتاريخ 22 /6 /2021م عن فتح باب الترشح للإيفاد الداخلي للمرشحين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعيدين والموظفين، وأعطت الأولوية لمن تجاوزت أعمارهم السن المحددة باللائحة تقديرا للظروف التي حالت دون مواصلة دراستهم العليا، وكذلك المرشحين من الموظفين بالقطاعات المختلفة وفق نسب تحددها الوزارة لهم.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنها بصدد إصدار قرارات للإيفاد الداخلي وفق الفئات المذكورة آنفا، إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم تصلها أية ترشيحات من الوزارات وكذلك الجامعات لتنسيبها إلى الأكاديمية الليبية وفروعها والدراسات العليا بالجامعات الليبية المنتشرة على امتداد ليبيا.