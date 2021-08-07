وزير الدفاع التركي: سنواصل دعم الليبيين ولا تهمنا حملات التشهير

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة عازمة على مواصلة الوقوف إلى جانب ليبيا وأذربيجان لدعم قضيتهما.

وقال “أكار”، في تصريحات تتزامن مع زيارة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة إلى تركيا، أن جنودهم ليسوا أجانب في ليبيا، وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة.

وأكد أنه ينبغي على الجميع إدراك وجود تعاون عسكري وتعليمي، واستشارات تقدمها تركيا لصالح الحكومة وفقًا للتفاهمات بين الطرفين.

وشبّه “أكار” ما تقوم به بلاده في ليبيا بما تفعله الدول الأخرى في مهام مختلفة، لكنهم يصرون على عدم فهمه لأنهم يبذلون قصارى جهدهم للتشهير بتركيا، مشيرًا إلى أن هذا التشهير و حملات التضليل ليست لها أي قيمة، حسب وصفه.

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