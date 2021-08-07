كيف استثنت التدابير السعودية الليبيين من دخول أراضيها؟

استثنت هيئة الطيران المدني السعودي الملقحين بلقاح سبوتنيك الروسي من دخول الأراضي السعودية، في إطار التدابير التي تتخذها المملكة؛ لاستئناف موسم الحج والعمرة .

الهيئة اشترطت على الوافدين للبلاد في تعميم على المطارات والمنافذ السعودية إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من لقاح فايزر أو استرازينكا أو موديرنا وجرعة واحدة من لقاح جونسون، فيما اشترطت إضافة جرعة ثالثة للملقحين باللقاح الصيني ساينوفارم.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف المعتمرين الليبيين الذين تلقوا جرعة اللقاح الروسي سبوتنيك، والذين لن يُمكنوا من دخول الأراضي السعودية، وفق هذا التعميم حيث يعتمد المركز الوطني، في إطار استراتيجيته للتحصين ضد “كورونا”، على اللقاحين الروسي والصيني ساينوفارم.

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