امغيب يدعو للاقتداء بمصر وتونس في التخلص من الإخوان

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب للاقتداء بمصر وتونس في مساندة الجيش والتخلص من جماعة الإخوان.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “ الحقيقة التي لا يريد الاعتراف بها بعض من مازلنا نعتبرهم شركاء في الوطن، هى أن الاشقاء في مصر تخلصوا من شر جماعة الإخوان المفسدين بفضل مساندتهم للجيش الذي أعاد الأمور إلى نصابها وأوصلهم إلى مرحلة الاستقرار ومنها للبناء والتنمية، كذلك الأشقاء في تونس استفادوا من التجربة المصرية فكانت كل خطوات الرئيس قيس سعيًد مدعومة شعبياً وعسكريا”.

وأضاف امغيب “الوضع عندنا ليس استثناء ولن يكون الحل السريع إلا بسلوك نفس الطريق الذي سلكه جيراننا”.

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