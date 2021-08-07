غرفة أزمة كورونا تبحث مع جهاز الإمداد الطبي التنسيق والتعاون لمكافحة الوباء

عقد رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد “يوسف بلبان” اجتماعا مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور “محمد الخبولي” لبحثةسبل التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في مكافحة تفشي وباء كورونا خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات في الآونة الأخيرة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز الامداد الطبي بطرابلس تطرق إلى مناقشة توفير الاحتياجات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الوباء.

كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار حظر التجول ومتابعة الاجراءات الاحترازية المتخذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.