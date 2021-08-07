إدارة أزمة كورونا بالداخلية تبحث مع جهاز الإمداد الطبي سبل مواجهة ارتفاع عدد الإصابات

ليبيا – اجتمع رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد “يوسف بلبان” أمس الجمعة مع رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور “محمد الخبولي”.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة سبل التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في مكافحة تفشي وباء كورونا خصوصاً في ظل ارتفاع مؤشر الاصابات في الآونة الأخيرة.

وبحث الجانبين سبل توفير الاحتياجات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء، وكذلك آليات تنفيذ قرار حظر التجول ومتابعة الاجراءات الاحترازية المتخذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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