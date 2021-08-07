بدء أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي.. الأحد

أكد جهاز النهر الصناعي البدء بتنفيذ أعمال الصيانة للمسار الشرقي، بداية من غد الأحد، بعد نقل المعدات اللازمة إلى موقع العمل اليوم السبت.

وقال الجهاز إن هناك متابعة من إدارة منظومة الحساونة- سهل الجفارة، حيث جرى عقد عــدة اجتماعات فنية مع شـركة النهــر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وإعــداد خطة عمل شملت المــواد الضـرورية و الاحتياجات اللوجستية المطلــوبة للبـدء بإجــراء أعمــال الصيانة للمسار.

وقال مدير إدارة المنطقة الشمالية المهندس محمود ابوعائشة ورئيس فريق عمـل الصيانة إن كل الآليات والمعدات والمواد اللازمة للصيانة جاهــزة ويُبدا بنقلها إلى مــوقع العمل السبت، على أن يتم اعادة ضخ المياه بالمسار الشرقي في أقرب وقت.

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