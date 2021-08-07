الدباشي: «كوبيش» دمر حلم الليبيين في إجراء الانتخابات 24 ديسمبر

‏وصف السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بأن كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنه أسوأ ممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال «الدباشي»، في تغريدة له عبر تويتر، «أثبت يان كوبيش بأنه أسوأ ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا».

وأضاف أن «كوبيش» دمر حلم الليبيين في إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل وما حققته سلفته ستفياني وليامز.

وأوضح قائلا: أن بفتح «كوبيش» خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي دمر ما حققته سلفه ستفياني وليامز وحلم الليبيين في انتخابات 24 ديسمبر.