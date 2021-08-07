الدبيبة لـ مسؤولي الكهرباء: خذلتموني بعد رهاني عليكم

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للوقوف على وضع الشبكة الكهربائية ووضع الحلول العاجلة لتحسينها.

الدبيبة انتقد مسؤولي الشركة العامة للكهرباء،وفقاً لقناة”ليبيا الحدث” قائلاً: “خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. وعليكم أن تضعوا حلاً لمشكلة انقطاع الكهرباء”.

ووصف اللفاء بـ”لقاء التقييم”، مضسفاً”أن الشعب ما زال لديه مطالب كبيرة، ويرى أنكم لم تفعلوه لهم شيئاً، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولفت إلى أن الحكومة أعطت فرصة واثنين وثلاثة، وبينما كان هناك وعوداً من الشركة لم تنفذ منها شيء بحسب قوله.

كما أكد أن الكهرباء شريان الحياة بعد المياه خاصة في فصل الصيف الحار الذي يمر به الليبيون، غير المسبوق منذ سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية