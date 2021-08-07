امطير: هل تمت دراسة خسائر قرار الحظر على المواطن أم أنه غير مدروس

ليبيا – انتقدت عضو مجلس الدولة الإستشاري عن حزب العدالة والبناء الإخوانية آمنة امطير، قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بفرض حظر تجوال مدة 3 أيام.

امطير قالت في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” هل تمت دراسة خسائره على المواطن و تغطية هذه الخسائر سواء كانت مادية أم معنوية أم أنه قرار غير مدروس، بالأمس المحلات تعج بالمواطنيين الذين يرغبون بتخزين حاجياتهم خوفاً من نقصانها”.

وتابعت:”الحظر يا حكومتنا الموقرة يحتاج لجنة أزمة قوية دائمة الإنعقاد وأن يكلف لها ناطق رسمي من بينهم ليخرج في الإعلام يومياً لإعطاء صورة واضحة عما يحصل وذلك لرفع درجة الوعي وتطمين الشعب، هذه اللجنة يجب ان يترأسها طبيب متخصص في علم الأوبئة وعضوية أطباء وإقتصاديين وإجتماعيين وسياسي واحد فقط”.