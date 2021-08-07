بعد ترؤس الضراط للخارجي وقضية نجل قنان.. حزب الجبهة : نسعى لإقامة دولة مدنية

ليبيا – أصدر حزب الجبهة الذي يراسه محمد المقريف بيانًا بشأن ما وصفها بـ” جملة من الأكاذيب والافتراءات ” في حملة تستهدفه في اشارة منه للأخبار التي تنقل عن أعضاء الحزب محمد الضراط وسالم قنان حيث قام الأول بعد ترؤس المصرف الخارجي بأشهر بشراء فيلا فخمة بالولايات المتحدة الأمريكية وتورط الثاني في قضية من بعض من أفراد منتخب الكرة المصغرة من السفر إلى إيطاليا لتلقى العلاج من الملاريا.

الحزب أشار في بيانه إلى قيام شخصيات وجهات إعلامية معروفة بترديد ما وصفها بـ”الافتراءات والأكاذيب” ، متهمًا جهات بعينها وبعض الكتاب بالمشاركة في هذه الحملة التي وصفها بـ”المغرضة”.

وتابع:” الحزب يعلم الأهداف الوضيعة والأطراف التي تقف خلف هذه الحملة وتختفي وراء صفحات مجهولة، فإن الحزب على ثقة تامة من أن هذه الافتراءات لا تنطلي على أحد وننفي المزاعم والافتراءات بقيام الحزب بضغوط من أجل وقف التحقيق بخصوص حادثة طائرة الإسعاف. كما ينفي أن يكون لأي من أعضاء الحزب علاقة بالحادثة المذكورة” في تنكر واضح من عضو الجبهة سالم قنان وأن الاخير لا علاقة له بحزبهم.

وأضاف :”حزب الجبهة الوطنية بما عرف عنه من سعي لإقامة الدولة المدنية التي تقيم الحق والعدل لعلى قناعة بحرية واستقلالية السلطة القضائية ووجوب عدم التدخل في أعمالها، وعلى وجه الخصوص استمرار ما تقوم به من تحقيق في هذه الحادثة”.

كما أكد الحزب على أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المروجين لهذه المزاعم ولغيرها من الافتراءات بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.

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