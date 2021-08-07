الحاسي يفند عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر صرف الدولار ليس السبب

قال عضو اللجنة الفنية لسعر الصرف في المصرف المركزي سند الحاسي إن تغيير سعر الصرف إلى 4.48 دينار للدولار ليس السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار في ليبيا.

وأورد الحاسي أسبابا أخرى يراها رئيسية في الغلاء الذي يعاني منه الليبيون، معتبرا أن الغلاء في ليبيا عالمي وليس محليا، ومن هذه الأسباب: تأثير جائحة كورونا على تصاعف أسعار الشحن عالميا، وارتفاع أسعار السلع الغذائية حسب مؤشر منظمة «الفاو»، بالإضافة إلى وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى معدلات قياسية، حسب تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا في ديسمبر الماضي من ارتفاع أسعار السلع والخدمات حال تغيير سعر الصرف.

النقد الأجنبي في العام الجاري والماضي

جاءت هذه التعليقات في إجابة من الحاسي على تساؤل طرحه بنفسه، استفسر فيه عن سبب عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية في العام الجاري، «بالرغم من زيادة الكمية المعروضة من النقد الأجنبي في العام، وكونها أكبر من المعروضة في عام 2020»، حيث بلغت كميات المعروض من النقد الأجنبي حتى منتصف العام 2021 نحو 9.6 مليار دولار مقارنة بمبلغ 6.9 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.

وأضاف أن سعر الصرف في السوق السوداء في عام الماضي بلغ 8 صك و 6.15 نقداً «في حين سعر الصرف في السوق السوداء في العام الجاري هو 5.1 دينار»، مشيرا إلى أن السلع والخدمات التي يم استيرادها عن طريق المصرف المركزي كانت بسعر 3.67 و 3.9 دينار، وذلك منذ أكتوبر 2018 حتى سبتمبر 2020.

وتابع: «لا يوجد سلع وخدمات تم استيرادها بسعر 1.4 دينار، منذ ذلك الوقت، فهذا السعر مقتصر فقط على أرباب الأسر والحكومة».

أرقام في الميزانية

واستعرض الحاسي عدداً من الأرقام، منها أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء بلغ في العام الماضي 6.15 دينار نقدا و 8 دينارات صك، ثم في سبتمبر 2020 توقف المصرف المركزي تماماً عن بيع النقد الأجنبي.

أما المعروض من النقد الأجنبي (عام 2020) بلغ 7.1 مليار دولار منها 180 مليون أرباب الأسر و 6.9 مليار دولار في شكل اعتمادات وحوالات دراسة وعلاج بيعت بسعر 3.67، «وبالتالي لم يبع المصرف المركزي دولارات بسعر 1.4 إلا مبلغ قليل جدا وهو 180 مليون دولار».

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ونوه بأن «الكمية المعروضة في عام 2020 هي كمية قليلة جداً مقارنة بعام 2019 حينما عرض المصرف المركزي 17 مليار دولار منها 6 مليار أرباب الأسر ومبلغ 11 مليار تم بيعها بسعر 3.9 دينار و 3.67 دينار».

تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على ارتفاع أسعار السلع في ليبيا

وفيما يخص الوضع الاقتصادي الخارجي، فقد أوضح الحاسي أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير بجائحة كورونا، إذ ارتفعت أسعار الشحن في العالم عدة أضعاف بسبب أزمة الحاويات.

إضافة إلى ذلك، فقد ارتفع مؤشر منظمة «فاو» إلى مستويات قياسية، كما أدى الارتفاع الحاد في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر والحبوب إلى ارتفاع المؤشر الذي يتعقب التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولاً، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، وأقل بنسبة 7.6 %فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق من حيث القيمة الإسمية.

كما نوه إلى وصول معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي لم يحدث منذ ثلاثين عاما، إذ بدأ معدل التضخم بالتزايد بداية من يناير 2021 إلى أن وصل أقصاه في يونيو الماضي حينما بلغ 5.4%.

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