عميد بني وليد: الأكسجين محدود بمركز العزل.. اغيثونا

وجه عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، نداء استغاثة لوزارة الصحة والجهات المختصة لتوفير الأكسجين في مركز العزل بني وليد خشية وقوع أضرار غير محمودة نتيجة نفاده.

قال العزوزي في تصريحات صحفية، اليوم: “نوفر الأكسجين بشكل يومي من مدن الجوار، ونواجه مشكلة نقص الأسطوانات وقلة عددها، ولدينا فقط 124 أسطوانة في حين أن المفترض أن يكون لدينا 500 في الحد الأدنى لتوفير احتياجات مركز العزل والمصابين المحجورين في بيوتهم”.

وتابع قائلًا: “المركز بحاجة لتوفير العديد من النواقص، وما زلنا ننتظر وعود وزارة الصحة بتوفيرها، والحالات في تزايد ولدينا 15 مصابا في غرفة العناية، ولا نستطيع استقبال حالات أخرى لعدم توفر أسرة”.

واختتم قائلًا: “لدينا حالتا وفاة أمس الجمعة وخزان الأكسجين المسال قارب على النفاد، وسعر تعبئة الأسطوانة يبلغ 25 دينارا نوفره للمرضى بجهود من البلدية”.