شركة سرت: شاحنات نقل تزود المنازل بالمياه في هذه المنطقة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن تزويد المنازل المرتفعة بالمنطقة السكنية الثالثة بالمياه عن طريق شاحنات النقل كحل مؤقت لمشكلة انقطاع المياه.

وأكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه عقب تقليص ساعات ضـخ المياه بالمنطقة السكنية الثالثة تلقت إدارة الشركة بعض الشكاوى من عدم وصول المياه لبعض المنازل في الشوارع المرتفعة بالمجاورة الأولى (المنطقة السكنية الثالثة) خلال الأيام الماضية.

ودعت إدارة الشركة المستخدمين المقيمين في الشوارع المرتفعة بالمنطقة إلى تسجيل بياناتهم بإدارة النقل والتي ستتولى تزويدهم بحاجتهم من المياه عن طريق شاحنات النقل بشكل دوري منتظـم مؤكدة أن منسـوب المياه بالخزانات جيـد ولا يدعـو إلى القلق أو الهلع، وسوف تستمر ساعات الضخ وفــق المعتـاد.

ودعت الشركة المواطنين للحفاظ على المياه وعدم الإسراف في استعمالها والاقتصاد قدر الحاجـة تغليباً للمصلحـة العامة على الحاجات الخاصـة.