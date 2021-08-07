النيابة المصرية تحيل تشكيلا عصابيا للمحاكمة بتهمة تهريب البشر إلى ليبيا بوثائق مزورة

أحالت النيابة العامة المصرية بالقاهرة، اليوم السبت، 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتأسيس منظمة لأغراض تهريب البشر بطرق غير مشروعة إلى ليبيا.

والمتهمون المحالون للمحاكمة هم “جابر م. 33 سنة عاطل، ومحمد. م43 سنة، ومحروس. ع. 47 سنة سائق”، ووجهت لهم تهم تأسيس منظمة لأغراض مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين لتهريب البشر إلى ليبيا.

وأضافت النيابة، أن المتهم الأول يتزعم التنظيم ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين، واستصدار التكليفات لباقي الجماعة ويقتصر دور الثاني اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمهاجرين، ويتولى الأخير توفير تذاكر السفر من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ 45 ألف جنيه عن المهاجر.

ووجهت النيابة للمتهمين، الشروع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع، وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى دولة ليبيا.

وذكرت النيابة أن المتهمين كونوا من مؤسسيها وأعضائها على النحو المبين بالجريمة محل الأيام الأول وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوصف الواردین بأمر الإحالة، ورفق قائمة بأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهمان الأول والثالث وضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.