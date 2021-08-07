اللافي: الشعب الليبي يرغب في الوصول إلى بر الأمان

التقى عضو المجلس الرئاسي، “عبد الله اللافي”، صباح اليوم السبت، عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة، وأعضاء المجلس الاجتماعي.

وقد تناول الاجتماع الوضع الأمني في المنطقة، وتكاثف الجهود لضمان استقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المجتمعون على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وأبرز عضو المجلس الرئاسي، رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

كما استعرض المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الجانب الصحي، والزراعة، والكهرباء.