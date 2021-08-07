اللافي يبحث الوضع الأمني في ورشفانة

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، صباح اليوم السبت، عمداء وأعضاء بلديات منطقة ورشفانة، وأعضاء المجلس الاجتماعي، لمناقشة الوضع الأمني والخدمي في المنطقة.

وشدَّد الحضور في الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار المنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدين دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الشاملة، «الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

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استعرض المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الجانب الصحي، والزراعة، والكهرباء.

من جانبه، قال اللافي إن الشعب الليبي لديه رغبة في إجراء الانتخابات في موعدها «من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

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