وزير الداخلية: الحظر يهدف لتقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن أن قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض الحظر يهدف إلى التقليل من نسب الإصابة بفيروس كورونا.

وبين مازن بحسب منصة “حكومتنا” أن قرار الحظر الذي فرضة مجلس الوزراء يأتي في إطار خطة الحكومة لتفادي ازدياد حالات الإصابة بكورونا بين المواطنين داعيا الجميع للتقيد بالحظر.

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه تعليمات لوزير الداخلية تقضي باستثناء المخابز ومحال المواد الغدائية والصيدليات من قرار حظر التجول الكامل.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا يقضي بفرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت والأحد والاثنين القادمين.

ويقضي القرار رقم 223 لسنة 2021 بفرض حظر نجول أيام السابع والثامن والتاسع من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا طوال اليوم على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 عند انتهاء العمل بهذا القرار على أن يعمل بالاستثناءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 بإعلان حظر التجول في بعض المناطق المشار إليها.