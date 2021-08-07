وزارة الداخلية: ضبط مركبات مخالفة لحظر التجول في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط عدد من المركبات الآلية المخالفة لقرار حظر التجول بالعاصمة طرابلس وضواحيها.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعضاء قسم النجدة ووحدات المرور بمديرية أمن النواحي الأربع وأعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي فرع “جنوب طرابلس” وأعضاء المرور والترخيص، يقومون بمتابعة قرار حضر التجوال بمناطق قصر بن غشير، والسائح وسوق الخميس واسبيعة.

وأكدت وزارة الداخلية ضبط عدد من المركبات الآلية المخالفة لقرار حظر التجول والتي لا تشمل الحالات الطارئة والمرضية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا يقضي بفرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت والأحد والاثنين القادمين.

ويقضي القرار رقم 223 لسنة 2021 بفرض حظر نجول أيام السابع والثامن والتاسع من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا طوال اليوم على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 عند انتهاء العمل بهذا القرار على أن يعمل بالاستثناءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 بإعلان حظر التجول في بعض المناطق المشار إليها.