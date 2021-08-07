ليبيا الان

وكالة الأناضول التركية: أردوغان والدبيبة في اجتماع مغلق.. والآخرون ينضمون لاحقاً

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، في مدينة إسطنبول.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن اللقاء مغلق ويُعقد في قصر وحيد الدين بإسطنبول، منذ الساعة 14:05 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن أردوغان والدبيبة سيعقدان لقاء ثنائيا بداية، قبل أن يشارك وفدا البلدين في الاجتماع لاحقا.

وقال وزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية الليبي، وليد اللافي، للوكالة التركية، إن اجتماع الوفد الليبي مع الرئيس أردوغان سيناقش “تعزيز العلاقات بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، وتسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة”.

وأضاف أن الطرفين سيبحثان كذلك “اتفاقيات المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي- التركي، وسبل التعاون في الملف الصحي”.

وأشار إلى أن الوفد الليبي يضم بالإضافة إلى الدبيبة واللافي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عادل جمعة، ووكيلا لوزارة الداخلية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • من يمثل ليبيا فى المحافل الدولية كرئيس لها هو رئيش المجلس الرئاسى والقائد الاعلى للجيش اما هذا الدبيبة فيعتقد ان يمتلك صلاحيات السراج وهو واهم وفاشل فى الداخل ومثل القرع يمد لبره فمن غير المنطقى ان يسافر الدبدوبة الى انقرة بلد المسخرة مرتين والتى تحتل ليبيا وجلبت نفايات ارهابية لها ولم يسافر حتى الان الى بنغازى ويقايل قائد الجيش الوطنى الذى منع المعتوه التركى من تنفيذ وعده المعلن عبر القضائيات امام خريطة ليبيا باحتلال موانئ النفط وان ليبيا ارث عثمانى !!
    صحبح اللى اختشوا ماتوا فالوقت يمر بسرعة وبعد 24 ديسمبر وفشل اجراء الانتخايات سيكون مصيرك مثل السراج باى باى

    رد