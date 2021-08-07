ليبيا الان

“أردوغان” يستقبل “الدبيبة” في قصر وحيد الدين

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة اجتماعا مع الرئيس التركي رجب أردوغان في قصر وحيد الدين، في إطار زيارة يُجريها إلى تركيا رفقة وفد من المسؤولين.

وبعد حفل الاستقبال الذي كان مغلقًا أمام الصحافة، عقد اجتماع بين الوفدين التركي والليبي.

وغادر الرئيس أردوغان مقر إقامته في أوسكودار بمنطقة قيسيكلي، ظهرًا، وتوجه إلى قصر وحيد الدين.

وكان ال٧دبيبة قد التقى، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة، وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل بخصوص فحوى ما دار في اللقاءين.

جدير بالذكر أنه وبموجب اتفاق 2019 الذي اتفقت عليه أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، طالبت تركيا بحقوق أكبر في مناطق شاسعة من البحر الأبيض المتوسط لكنها واجهت تحديات من قبل دول أخرى بما في ذلك اليونان.

كما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقًا عسكريًا إلى جانب اتفاق الحدود البحرية الذي منح أنقرة المزيد من الحقوق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط في نوفمبر 2019.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • .من يمثل ليبيا فى المحافل الدولية كرئيس لها هو رئيش المجلس الرئاسى والقائد الاعلى للجيش اما هذا الدبيبة فيعتقد ان يمتلك صلاحيات السراج وهو واهم وفاشل فى الداخل ومثل القرع يمد لبره فمن غير المنطقى ان يسافر الدبدوبة الى انقرة بلد المسخرة مرتين والتى تحتل ليبيا وجلبت نفايات ارهابية لها ولم يسافر حتى الان الى بنغازى ويقايل قائد الجيش الوطنى الذى منع المعتوه التركى من تنفيذ وعده المعلن عبر القضائيات امام خريطة ليبيا باحتلال موانئ النفط وان ليبيا ارث عثمانى !!
    صحبح اللى اختشوا ماتوا فالوقت يمر بسرعة وبعد 24 ديسمبر وفشل اجراء الانتخايات سيكون مصيرك مثل السراج باى باى اشرب شاى اردوغان المخدر

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  • من يوقع قرار الحرب فى ليبيا هو رئيس المجلس الرئاسى ومن يصدق عليه رئيس مجلس التواب ياكلاب ومن يسحب الثقة من الدبيبة مجلس التواب ايضا فالقرار فى طبرق والجيش الوطنى لا يخضع للدبدوبة التركى بل للمنفى ابن طبرق وحفيد عمر المختار غبى ياوحيد غنى فى قصر وحيد الدين كم يغنى فى الحمام والحرائق فى كل مكان اشرب ساى المعتوه وانت تتوه

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