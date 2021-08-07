“أردوغان” يستقبل “الدبيبة” في قصر وحيد الدين

عقد رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة اجتماعا مع الرئيس التركي رجب أردوغان في قصر وحيد الدين، في إطار زيارة يُجريها إلى تركيا رفقة وفد من المسؤولين.

وبعد حفل الاستقبال الذي كان مغلقًا أمام الصحافة، عقد اجتماع بين الوفدين التركي والليبي.

وغادر الرئيس أردوغان مقر إقامته في أوسكودار بمنطقة قيسيكلي، ظهرًا، وتوجه إلى قصر وحيد الدين.

وكان ال٧دبيبة قد التقى، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة، وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل.

ولم تصدر حتى الآن أي تفاصيل بخصوص فحوى ما دار في اللقاءين.

جدير بالذكر أنه وبموجب اتفاق 2019 الذي اتفقت عليه أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، طالبت تركيا بحقوق أكبر في مناطق شاسعة من البحر الأبيض المتوسط لكنها واجهت تحديات من قبل دول أخرى بما في ذلك اليونان.

كما وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني اتفاقًا عسكريًا إلى جانب اتفاق الحدود البحرية الذي منح أنقرة المزيد من الحقوق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط في نوفمبر 2019.

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