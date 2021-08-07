اعتداء بالسلاح الأبيض على العناصر الطبية بـ”عزل صبراتة”

أفاد مراسل ” 218″ بأن الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمركز عزل صبراتة؛ قد تعرضت للاعتداء بالسلاح الأبيض.

العنف في ليبيا؛ لا زال يؤثر تأثيرًا مدمرًا على الرعاية الصحية في البلاد، حيث تتعرض المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى إلى التفجير والقصف والنهب، كما يتم استهداف العاملين في المجال الطبي أو الاعتداء عليهم أو حتى أخذهم رهائن أو احتجازهم تعسفيًا.

ويتم، في بعض الأحيان، حرمان المرضى من الرعاية العاجلة لإنقاذ حياتهم أو الاعتداء عليهم أثناء تلقيهم العلاج.

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