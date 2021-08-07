ليبيا الان

اعتداء بالسلاح الأبيض على العناصر الطبية بـ”عزل صبراتة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مراسل ” 218″ بأن الأطقم الطبية والطبية المساعدة بمركز عزل صبراتة؛ قد تعرضت للاعتداء بالسلاح الأبيض.

العنف في ليبيا؛ لا زال يؤثر تأثيرًا مدمرًا على الرعاية الصحية في البلاد، حيث تتعرض المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى إلى التفجير والقصف والنهب، كما يتم استهداف العاملين في المجال الطبي أو الاعتداء عليهم أو حتى أخذهم رهائن أو احتجازهم تعسفيًا.

ويتم، في بعض الأحيان، حرمان المرضى من الرعاية العاجلة لإنقاذ حياتهم أو الاعتداء عليهم أثناء تلقيهم العلاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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