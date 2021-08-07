هذه نتائج لقاء الدبيبه وأردوغان في اسطنبول

انتهى اللقاء الثنائي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول، السبت بعدما استمر لمدة ساعة ونصف بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرة ومتابعة الملفات العالقة.

وكان أردوغان قال مطلع الشهر الماضي إن بلاده موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرق البحر المتوسط وسوف تواصل وجودها، في رد على مطالب من قوى دولية لأنقرة بسحب قواتها من هذه المناطق خصوصا ليبيا.