بعد النقص الحاد.. استقرار مستويات الأكسجين في مركزي غريان

تمكّن المهندسون من إرجاع نسبة الأكسجين إلى طبيعتها بمصنع الأكسجين بغريان، بعد أن تدنت إلى مستويات منخفضة، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمستشفى غريان المركزي التعليمي .

وكان مستشفى غريان قد وجّه نداء استغاثة إلى وزارة الصحة والجهات المختصة بضرورة التدخل؛ من أجل وضع حلّ لمشكلة النقص الحاد في مادة الأكسجين.

المستشفى؛ أكد، في نداء الاستغاثة، أن الأكسجين الموجود لا يغطي احتياجات المرضى بمركزي العزل والفلترة بسبب تزايد أعداد مصابي كورونا.

المستشفى؛ شدّد، أيضًا، على ضرورة التحاق كافة العناصر الطبية بالمركزيْن جراء نقص الكادر الطبي، محذرًا، في الوقت نفسه، من انهيار المنظومة الصحية وخروج الوضع الصحي عن السيطرة.

يُشار إلى أن مراكز العزل في البلاد تشهد نقصًا كبيرًا في مادة الأكسجين فضلاً عن ارتفاع تكاليف تعبئة الاسطوانات، والتي قد تصل تكلفة تعبئتها إلى مئات الدنانير دون حل جذري من الحكومة.

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