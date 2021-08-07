شركة الكهرباء: استهلاك ليبيا وصل إلى 8050 ميجاوات والعجز 3 آلاف

قال مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء، كمال ضو، إن الإنتاج الحالي للشبكة وصل إلى 5200 ميجاوات، مضيفا أن استهلاك ليبيا من الكهرباء يبلغ 8050 ميجاوات، بينما العجز قرابة 3000 ميجاوات.

وتابع ضو، في تصريحات خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، أن مشروعات الصيانة التي تم تنفيذها ضمن ميزانية خطة الطوارئ، وصل إلى 66% من إجمالي المبلغ.

وأشار إلى دخول وحدات إنتاجية بنحو 470 ميجاوات، مضيفا أن بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا.

وأضاف أن محطة أوباري ستسهلك عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يوميا، والوحدة الأولى منها ستدخل خلال عشرة أيام.

– الدبيبة لمسؤولي «الكهرباء»: خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. وننتظر حل مشكلة الانقطاعات (فيديو)

وتابع أن هناك 300 ميجاوات جاهزة في أوباري، ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترا، بينما تصل الطاقة الكلية للمحطة إلى 640 ميجاوات، لكن ما يُنقل منها حاليا 250 ميجا وات فقط.

وخلال اللقاء، انتقد الدبيبة، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، قائلًا: «خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. عليكم أن تصنعوا الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء»، مضيفا أن الشعب لا يزال لديه مطالب كبيرة، ويرى أنكم لم تفعلوا لهم شيئًا، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أمهل الدبيبة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أسبوعين لحل أزمة الانقطاعات وطرح الأحمال التي زادت خلال الفترة الماضية.

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