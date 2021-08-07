نفاذ الأكسجين بشكل كامل في مركز عزل زوان

أعلن أحد أعيان بلدية وازن عن نفاذ مادة الأكسجين التي تغذي مركز العزل وازن، محذرا من حدوث كارثة إنسانية في أي لحظة.

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