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نفاذ الأكسجين بشكل كامل في مركز عزل زوان

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن أحد أعيان بلدية وازن عن نفاذ مادة الأكسجين التي تغذي مركز العزل وازن، محذرا من حدوث كارثة إنسانية في أي لحظة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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