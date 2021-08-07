اختتام الاسبوع الأول من امتحانات الشهادة بالمدارس الليبية في الخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي اختتام الأسبوع الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بالمدارس الليبية في الخارج بـ34 دولة في جميع القارات.

وبينت وزارة التعليم العالي أنه اُخْتُتِمَتْ اليوم السبت امتحانات الشهادة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020-2021م بالمدارس الليبية في الخارج في أسبوعها الأول التي أشرفت على تنظيمها وإجرائها الملحقيات الأكاديمية بالسفارات الليبية بالخارج.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنها ممثلة بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين قد آلت إليها مهام الإشراف على عمل المدارس الليبية بالخارج بقرار مجلس رئاسة الوزراء رقم (124) لسنة 2021م، وقد حرصت إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين من خلال تفعيل دور الملحقيات على متابعة وتنظيم آلية العمل بالمدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.