بعد بلوغ مرحلة الخطر..حملات تطعيم غير مسبوقة في البلاد

تتواصل في مختلف المراكز الصحية حملات تطعيم غير مسبوقة ضد فيروس كورونا، في ظل انتشار الجائحة ودخول سلالة متحور دلتا للبلاد.

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