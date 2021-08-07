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بعد بلوغ مرحلة الخطر..حملات تطعيم غير مسبوقة في البلاد

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتواصل في مختلف المراكز الصحية حملات تطعيم غير مسبوقة ضد فيروس كورونا، في ظل انتشار الجائحة ودخول سلالة متحور دلتا للبلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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