الدبيبة يوجه لحلول عاجلة لتحسين الشبكة الكهربائية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للوقوف على وضع الشبكة الكهربائية ووضع حلول عاجلة لتحسينها.

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