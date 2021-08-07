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الدبيبة يوجه لحلول عاجلة لتحسين الشبكة الكهربائية

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للوقوف على وضع الشبكة الكهربائية ووضع حلول عاجلة لتحسينها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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