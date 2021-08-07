مفوضية الانتخابات: تسجيل 22,063 ناخبًا جديدًا خلال شهر واحد

بلغ تعداد الناخبين المسجلين حتى يوم 6 من الشهر الجاري 2,751,069 ناخبًا، فيما بلغ عدد المسجلين الجدد حتى التاريخ نفسه 410,993 ناخبًا، بحسب الموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

وبحسب المفوضية؛ فإن 22,063 قد تم تسجيلهم خلال الفترة من تاريخ 4/7/2021 إلى تاريخ 6/8/2021.

جديرٌ بالذكر أن المفوضية قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي لرئيسها عماد السائح عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين حتى 17 من شهر أغسطس الجاري.

السائح؛ أرجع سبب التمديد إلى الاستجابة لمطالبات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة أمام من لم يسجل، أو الراغبين في تغيير مراكز الانتخاب السابقة إضافةً إلى الإقبال الكبير على التسجيل.

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