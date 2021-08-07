أمغيب: كم سيدفع «الدبيبة» لـ«أردوغان» تحت بند المساعدة في إطفاء الحرائق؟

تساءل عضو مجلس النواب سعيد مغيب، عن القيمة المادية التي يمكن أن يدفعها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمساعدتهم في إطفاء الحرائق.

وقال «امغيب»، في منشور له عبر فيسبوك، «الدبيبة في تركيا؟؟ ترى كم سيدفع السيد الدبيبة، للاتراك تحت بند مساعدتهم في اطفاء الحرائق من ميزانية 111 مليار التي قدمها الاسبوع الماضي ويطالب باعتمادها!!؟؟».

وجاء تسأل امغيب، عقب زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتركيا واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والتقى الدبيبة صباح اليوم، وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل. خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة التركية أنقرة.