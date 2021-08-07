رواتب مرتزقة بقيمة 5 مليار.. شلوف يكشف تسريبات كواليس لقاء الدبيبه وأردوغان

كشف الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، عن تسريبات لكواليس لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “تسريبات تتحدث أن البند الرئيسي في لقاء أردوغان والدبيبه بحضور الصديق الكبير يتعلق بالبند العاشر في ميزانية وزارة الدفاع المقدمة لمجلس النواب وهي تسديد ديون سابقة لوزارة الدفاع بقيمة 5 مليار دينار وعن ترتيبات مالية خاصة لسداد هذا المبلغ الذي يتعلق بسداد التزامات من حكومة السراج مقابل معدات عسكرية ورواتب مرتزقة وبدل تقديم خدمات استشارات أمنية وتدريبية”.

وبين شلوف أن الدبيبه تحدث في وقت سابق عن سعر خاص للدولار للمعاملات الحكومية مضيفا ربما ستطبق التسعيرة السابقة 1.30 دينار مقابل الدولار الواحد في سداد هذه الالتزامات.

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